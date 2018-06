Guerra entre traficantes deixa pelo menos 6 mortos no Rio A guerra pelo controle do tráfico de drogas na favela Vigário Geral, na zona norte do Rio, deixou pelo menos seis mortos na noite de terça-feira, 4. Dois corpos de traficantes foram encontradas pela polícia. Nesta quarta-feira, 5, PMs do 16º batalhão realizaram uma operação de busca de outros cadáveres e encontraram mais quatro. Moradores da região dizem que o número de corpos na favela pode chegar a sete. Eles contam ainda que foram avisados de que os confrontos voltarão a acontecer na noite desta quarta. Há meses traficantes de Vigário tentam retomar pontos de venda de drogas tomados por criminosos da favela vizinha de Parada de Lucas. Na terça, numa operação da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, com apoio do Batalhão de Operações Especiais da PM, dois traficantes teriam sido mortos. Em seguida, para aproveitar a suposta fragilidade dos bandidos que ocupam Vigário, os rivais tentaram uma invasão, que resultou em mais tiros e interrompeu o tráfego de trens que passam ao lado da comunidade.