Guiné Equatorial ganha destaque no carnaval do Rio; veja fotos do país

Um país africano desconhecido dos brasileiros ganhou destaque na Marquês de Sapucaí no carnaval do Rio deste ano. Marcado por polêmicas, o desfile da Beija-Flor de Nilópolis exaltou a Guiné Equatorial, localidade com 700 mil habitantes e governada há 35 anos por um ditador. Com área de 28 mil quilômetros quadrados, o país cabe oito vezes no Estado de São Paulo.

Apesar de recursos provenientes do petróleo, as desigualdades sociais fazem a Guiné Equatorial ocupar a 144ª posição no ranking do índice de Desenvolvimento Humano da ONU.

Conheça o país africano por imagens: