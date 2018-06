Helicóptero atinge linha de transmissão na cidade de Niterói

Um helicóptero caiu sobre linhas de transmissão de energia em Niterói, na manhã desta quarta-feira. Por conta da queda, parte dos moradores da cidade ficou sem luz, segundo informações da Ampla - companhia que fornece energia para o município. A empresa não soube informar o motivo da queda do helicóptero. No corpo de bombeiros da cidade, não havia registro do acidade. A Ampla informou que em cinco horas a luz estaria restabelecida.