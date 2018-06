Homem chuta dois adolescentes já dominados por policiais

RIO - Um homem agrediu com chutes dois adolescentes que, já rendidos por policiais civis, estavam deitados no chão na Rua Marquês de São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, depois de terem participado de uma briga.

De acordo com a Polícia Civil, três adolescentes e um adulto foram autuados por policiais da 14ª Delegacia de Polícia, no Leblon, zona sul, por se envolverem em uma briga após uma discussão de colégio. Os garotos, negros e moradores da Favela da Rocinha, também na zona sul, foram acusados de roubo pelos pedestres. Alguns deles, sob gritos de "mata, mata", pediam que os policiais assassinassem os meninos.

Foi quando um homem, flagrado por imagens divulgadas pela GloboNews, chutou as costas de um dos meninos e se aproximou de um segundo para agredi-lo. A delegada Fernanda Noethen, da 14ª DP, afirmou que vai tentar identificar o agressor e autuá-lo por lesão corporal.

À GloboNews, a mãe de um dos garotos, Patrícia Santos, afirmou que o filho foi alvo de preconceito pelo fato de ser negro. Ela teme ainda que ele sofra represália do tráfico da Rocinha injustamente, por ter sido acusado de roubo pelos populares, já que ordens de chefes do tráfico local determinam que os jovens não pratiquem roubos na região.