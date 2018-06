Homem com faca rouba turistas chineses e é preso em Copacabana

RIO - Policiais da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) prenderam na manhã desta segunda-feira, 25, um homem que assaltou um casal de chineses com uma faca, na Avenida Atlântica, em Copacabana (zona sul). Thiago Ferreira dos Santos, de 29 anos, responderá por roubo de telefone celular.

Segundo o delegado Alexandre Henrique Duarte Braga, titular da DEAT, o ladrão mora na favela Pavão-Pavãozinho, no mesmo bairro, e já foi detido por roubo, furto, ameaça e porte de arma branca. Santos foi flagrado por policiais militares que faziam ronda na região e foram alertados por pessoas que viram o roubo.

Assaltos com facas têm sido comuns no Rio de Janeiro. Na quarta-feira, 20, o médico Jaime Gold morreu depois de ser esfaqueado quando andava de bicicleta na Lagoa (zona sul). Dois dias depois, a turista chilena Izidora Ribas Carmona, de 32 anos, foi esfaqueada no pescoço durante um assalto na Praça Paris, na Glória, zona sul do Rio.