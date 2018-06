Homem é detido com faca no Aterro e multado em R$ 3 mil

RIO - Um homem que caminhava pelo Aterro do Flamengo (zona sul do Rio) portando uma faca foi detido na manhã desta sexta-feira, 28, com base na lei estadual sancionada em junho que proíbe o porte de armas brancas. Abordado por policiais militares, ele foi conduzido à delegacia e liberado após o registro do caso, mas terá de pagar multa de R$ 3 mil.

André dos Santos Bento, de 35 anos, caminhava pelo Aterro nas imediações do monumento a Estácio de Sá quando foi abordado e revistado. Ao encontrarem a faca, com uma lâmina de aproximadamente 20 centímetros, os PMs levaram Bento à 10ª DP (Botafogo), onde ele foi autuado por infringir o art. 19 da Lei de Contravenções Penais, que pune o porte de arma sem licença da autoridade com prisão de 15 dias a 6 meses e multa.

O rapaz infringiu também outra lei, que proíbe o porte de armas brancas e impõe multa de R$ 2,4 mil a R$ 24 mil a quem desrespeitá-la. No caso, foi estipulada multa de R$ 3 mil. Se não pagar, Bento terá o nome inscrito em cadastro de devedores e sofrerá outras penalizações.

A fiscalização no Aterro ocorreu um dia depois que um executivo de 46 anos foi assaltado após andar de bicicleta pelo Aterro. Ele havia saído da ciclovia e percorria uma passarela nas imediações do Hotel Glória quando foi atacado a pedradas. Uma pedra atingiu sua cabeça e ele caiu da bicicleta, quebrando a clavícula e quatro costelas. Socorrido e internado, ele passa bem. Três ladrões fugiram com a bicicleta, avaliada em R$ 15 mil.