Homem é esfaqueado durante assalto em estação de trem no Rio

RIO - Um homem foi esfaqueado durante assalto na estação de Anchieta, na zona norte do Rio de Janeiro, pertencente ao sistema de trens da Supervia, neste sábado, 27. A vítima, Manoel Matias, sofreu ferimentos leves na mão e foi levado para o Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes, zona norte. O criminoso conseguiu fugir.

O caso é investigado pela 31.ª Delegacia de Polícia, em Ricardo de Albuquerque. De acordo com a Polícia Civil, diligências foram realizadas a procura de testemunhas e de imagens que ajudem os agentes a identificar o assaltante.

No dia 15 de junho, uma estudante de 27 anos precisou ter o braço amputado após sofrer um acidente em um dos trens da SuperVia na Estação de Edson Passos, em Mesquita, município da Baixada Fluminense. Naiara de Sousa Ramalho Vaccari sofreu uma tentativa de assalto dentro do vagão e, ao tentar fugir, acabou ficando com o braço preso à composição e caindo no vão entre o trem e a plataforma.