Homem é morto a tiros em comunidade na zona oeste do Rio

RIO - Um homem foi morto a tiros dentro do próprio bar na noite desta terça-feira na comunidade do Batan, na zona oeste do Rio. O corpo de Francisco Carlos Vieira de Souza, de 41 anos, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. PMs da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Batan estiveram no local preservando a área para o trabalho de peritos da Delegacia de Homicídios (DH), unidade da Polícia Civil que investiga o caso.

De acordo com a Polícia Civil, a perícia de local foi realizada e testemunhas já prestaram depoimento. Agentes da especializada buscam de imagens de câmeras de segurança da região para ajudar a descobrir a autoria do crime.

A comunidade do Batan é uma área de atuação de milícias. Em fevereiro de 2009, foi instalada uma UPP no local.