Homem morre ao cair da Ponte Rio-Niterói após choque de veículos

Um homem morreu ao cair da Ponte Rio-Niterói na tarde deste domingo, 23. André Luiz Parada estava do lado de fora do seu carro, um Fiat Palio, que havia apresentado problemas mecânicos, quando um ônibus se chocou contra o veículo. Parada foi arremessado da ponte. O corpo foi resgatado por uma lancha do Corpo de Bombeiros.

O acidente aconteceu na pista sentido Niterói, por volta das 14h20. O motorista do ônibus da Viação Rio Minho não conseguiu parar a tempo e se chocou contra o Palio, que bateu ainda na mureta de proteção. Duas mulheres estavam dentro do carro e tiveram ferimentos leves. Não há informações de que os passageiros do ônibus tenham se ferido.

Duas pistas da ponte foram interditadas para a perícia. O acidente provocou retenções na Avenida Brasil e na Linha Vermelha.