Homem morre após explosão de granada em Kombi no Complexo do Alemão

RIO - Um homem foi encontrado morto pela equipe da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Nova Brasília, no Complexo do Alemão, zona norte do Rio de Janeiro, após uma explosão dentro de uma Kombi na manhã deste sábado, 7.

LEIA TAMBÉM > Motorista morre carbonizado após caminhão tombar e explodir na Tamoios

Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, a vítima estava manuseando um artefato explosivo, provavelmente uma granada, que acabou explodindo.

O veículo foi abordado pelos policiais na Estrada de Itararé, em Ramos. A perícia foi enviada ao local. O caso será investigado pela Divisão de Homicídios.