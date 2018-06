Homem morre após ser atropelado por carro do filho de Ivo Pitanguy

RIO - Um homem morreu em acidente de carro envolvendo um dos filhos do cirurgião Ivo Pitanguy no fim da noite desta quinta-feira, 20, na Gávea, zona sul do Rio.

José Fernando da Silva, de 44 anos, passava pelo local quando foi atropelado pelo veículo de Ivo Campos Pitanguy, de 59. Silva chegou a ser levado para o Hospital municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu aos ferimentos.

Pitanguy também foi socorrido para a unidade, em estado grave.

O acidente aconteceu por volta das 23h30 na Rua Marquês de São Vicente, na altura da PUC-Rio. Uma faixa da via ficou interditada.

Segundo bombeiros, o veículo de Pitanguy bateu em um poste antes de atingir o pedestre. No momento do atropelamento, estava chovendo. Participaram do resgate bombeiros do quartel da Gávea e do Grupamento Marítimo (GMar) de Copacabana.