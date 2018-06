Homem morre baleado dentro de bar em favela na zona sul do Rio

RIO - Um homem foi morto dentro de um bar na favela Chapéu Mangueira, no Leme (zona sul do Rio), no início da noite desta terça-feira, 23. Após o crime, o policiamento foi reforçado na comunidade, que conta com uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) desde 10 de junho de 2009.

Segundo a polícia, por volta das 19 horas, homens invadiram o bar onde Jéferson Jesus de Souza estava e atiraram várias vezes contra ele. A vítima, cuja idade não foi divulgada, chegou a ser socorrida, mas morreu no Hospital Municipal Rocha Maia, em Botafogo (zona sul).

Os criminosos fugiram por um matagal. Às 23 horas, a polícia ainda fazia buscas, mas não havia localizado nenhum suspeito.