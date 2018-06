Homem morre durante tiroteio na Maré

RIO - Um homem morreu durante troca de tiros com policiais militares no Complexo da Maré, na zona norte do Rio nesta quarta-feira, 9. Na comunidade de Nova Holanda, houve confronto entre traficantes e policiais do Comando de Operações Especiais (COE), que realiza operação no local. A vítima, ainda não identificada, foi levada para o Hospital Geral de Bonsucesso, no bairro de mesmo nome, na zona norte, mas não resistiu aos ferimentos.

Com ele, segundo a PM, foi apreendida uma pistola e um rádio transmissor. Ainda em Nova Holanda, os policiais que participaram da ação apreenderam cerca de 30 kg de maconha.

Já na comunidade Parque União, também na Maré, policiais prenderam um suspeito que tentava sair da comunidade em um táxi. Em outro local, foram apreendidos um fuzil e duas pistolas no interior de uma casa.

Na última terça-feira, 8, uma mulher de 33 anos foi baleada no rosto na Maré. Ela foi socorrida para o Hospital Federal de Bonsucesso e submetida a cirurgia. Seu estado de saúde inspira cuidados e ela é mantida sedada.

Pelas redes sociais, moradores relatavam tiros nas duas comunidades atingidas pela operação. "Teremos mais um dia de confrontos. Já há relatos tiros. Crianças sem ir à escola e moradores sem poder sair para trabalhar", afirmou a ONG Redes de Desenvolvimento da Maré em seu perfil no Facebook, por volta de 8h desta quarta-feira. Duas horas depois, a organização optou por cancelar atividades, por medida de segurança.