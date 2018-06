Motorista morre após bater em mureta na Ponte Rio-Niterói

RIO - Um acidente na Ponte Rio-Niterói deixou uma pessoa morta e fechou uma das pistas da via por três horas na manhã desta quinta-feira, 18. A vítima era o condutor de um carro, que acabou batendo em uma mureta da ponte por volta de 3h e foi arremessado para fora do veículo com o impacto.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Márcio Benevides havia sido parado e autuado às 23h40 desta quarta-feira, 17, por uma blitz da Lei Seca na Rua General Milton Tavares de Souza, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com a PRF, Benevides pediu para outra pessoa retirar o carro do local e acabou, em algum momento, retomando o controle do veículo.

A ponte ficou uma das pistas da ponte até as 6h10 desta quinta-feira, 18. Com a interdição, motoristas enfrentavam engarrafamento de um quilômetro no início da manhã, no sentido Rio.