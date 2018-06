Homem morre em troca de tiros na Mangueira

RIO - Um homem morreu em uma troca de tiros na manhã desta terça-feira, 11, em uma comunidade na Mangueira, na zona norte do Rio. Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) foram checar uma denúncia na localidade conhecida como Icaraí, quando foram surpreendidos por homens armados e houve tiroteio, segundo a Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP).

Após o intenso tiroteio, moradores chegaram a iniciar um protesto na Rua Visconde de Niterói ateando fogo a pneus, mas foram contidos pelos policiais. O policiamento na comunidade foi reforçado por agentes de outras UPPs e do 4º BPM (São Cristóvão).

O tráfico na Mangueira é controlado pelo Comando Vermelho, facção que teve seis dos seus principais líderes presos nesta manhã durante uma operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope), no Complexo do Chapadão, também na zona norte do Rio.

A Polícia Militar do Rio, no entanto, nega que haja relação entre o tiroteio na Mangueira e as prisões no Complexo do Chapadão.