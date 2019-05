Homem rouba loja, invade metrô e faz refém em Copacabana

RIO – Um homem que tinha acabado de assaltar uma unidade das Lojas Americanas em Copacabana, na zona sul do Rio, invadiu a estação de metrô Cardeal Arcoverde, no mesmo bairro, foi até a plataforma e, armado com um revólver, rendeu um homem que estava aguardando o trem, na noite desta sexta-feira, 31.

A Polícia Militar foi acionada e o rapaz acabou preso. Até as 22h30 seu nome não havia sido divulgado. Ninguém se feriu.

O rapaz assaltou uma unidade das Lojas Americanas situada na rua Barata Ribeiro, a poucos metros da estação. Dali, saiu correndo e entrou no metrô pulando a catraca. A polícia foi imediatamente acionada mas, quando chegou à plataforma, o rapaz já havia rendido um senhor.

Ele só se rendeu após cerca de dez minutos. Houve pânico entre passageiros, tanto aqueles que aguardavam o trem como quem já estava nos vagões do trem que chegou à estação no momento em que o criminoso mantinha o homem refém.

Segundo a polícia, o rapaz tinha quase R$ 1.000, que teriam sido roubados das Americanas e foram apreendidos.