Homens invadem conjunto no Leblon e ferem três moradores a tiros

RIO - Um ataque a tiros dentro de um conjunto habitacional no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, deixou três moradores feridos, na tarde desta quarta-feira, 11. A Polícia Civil conseguiu prender um suspeito e investiga se o caso tem relação com a disputa entre traficantes pelo controle da venda de drogas na Favela da Rocinha, que fica perto dali, também na zona sul.

Desde 17 de setembro, comparsas dos traficantes Antônio Bonfim Lopes, o Nem, e de Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, promovem confrontos na Rocinha para controlar o tráfico na comunidade. A disputa entre eles exigiu nesta quarta, mais uma vez, a intervenção das Forças Armadas, que estiveram na favela em busca de drogas e armas.

Por volta das 17 horas, dois homens chegaram à Cruzada São Sebastião, conjunto de habitações populares inaugurado em 1955, entraram pela Rua Humberto de Campos e caminharam até o bloco 2. Ali, dispararam vários tiros, que atingiram três pessoas, e fugiram correndo.

Acusado de ser um dos atiradores, Diego Barbosa Alves, de 27 anos, foi preso após entrar em um ônibus para tentar fugir. Segundo a Polícia Militar, ele portava uma pistola Glock de calibre 9 milímetros. Alves é morador da Rocinha e deixou a prisão em março, após cumprir penas por tráfico, roubo e disparo de arma de fogo. A Polícia Civil já identificou o comparsa de Alves e investiga a razão do ataque.

Vítimas

Os tiros atingiram três moradores do conjunto habitacional. Rosilena Medeiros, de 49 anos, ficou ferida no braço esquerdo. Um homem cujo nome não foi divulgado também foi atingido no braço, e uma adolescente de 17 anos foi ferida no tórax. Todos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e conduzidos ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon.

Nenhum deles corria risco de morte, segundo a polícia, na noite desta quarta-feira.