Hospital de referência para covid no Rio dá alta a último internado pela doença

RIO - O último paciente internado com covid-19 no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, na zona norte do Rio, referência para tratamento da doença, receberá alta nesta segunda-feira, 15. Segundo a Prefeitura, é a primeira vez que o número de internados para tratar a doença foi zerado na unidade hospitalar desde que foi designada para ser referência municipal no tratamento do coronavírus.

De acordo com dados do Painel Rio Covid-19, atualizado às 11h desta segunda-feira, o município do Rio tem 38 pacientes internados com diagnóstico de covid-19 na rede pública de saúde.

Leia Também Fiocruz alerta para aumento de casos de covid-19 na Europa e Ásia

Entre a população adulta na cidade, 94,8% dos moradores já foram imunizados contra a doença. Se considerados também os adolescentes, 87,6% das pessoas acima de 12 anos completaram já o ciclo de imunização contra a covid-19. O resultado equivale a 75,1% da população total do município já vacinada contra a doença.

A Secretaria Municipal de Saúde informa ainda que quase 969 mil pessoas receberam a dose de reforço da vacina, entre eles idosos e públicos prioritários, como profissionais de saúde.

O município do Rio aplicou ao todo aproximadamente 11,821 milhões de doses da vacina contra a covid-19.