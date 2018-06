Idosa se fere com estilhaços de bala após disparo em shopping

RIO - Uma idosa ficou ferida após um disparo de arma de fogo na noite desta quinta-feira, 5, no Shopping Bay Market, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Quatro policiais militares teriam se envolvido em uma discussão com um grupo de pessoas na praça de alimentação do centro comercial e um deles efetuou um disparo, de acordo com o comandante do 12º Batalhão (Niterói), coronel Gilson Chagas. A idosa se machucou sem gravidade com estilhaços da bala e foi atendida no ambulatório do shopping.

O disparo provocou correria e pessoas se refugiaram no interior das lojas. De acordo com o coronel, os quatro PMs estão presos administrativamente no 12º Batalhão. Antes de serem encaminhados para o local, eles foram levados à 76ª Delegacia de Polícia (Centro), onde a ocorrência foi registrada, e prestaram depoimento.

Em nota, a assessoria do shopping afirmou que "foram tomadas todas as providências cabíveis pela equipe de segurança" e a PM foi acionada imediatamente após o disparo.