Idoso é jogado de apartamento e morre em Copacabana, diz polícia

RIO - A Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Rio investiga a morte de dois homens na Rua Figueiredo de Magalhães, em Copacabana, zona sul do Rio. Um deles, Paulo Lampas Lourenzo, de 60 anos, foi jogado do nono andar de um apartamento que fica sobre o Shopping Cidade de Copacabana, na zona sul do Rio, conhecido ponto comercial que reúne antiquários. Ele morreu na hora.

O homem que lançou Lourenzo pela janela, segundo a polícia, Erick Alessandro Menogotto, de 22 anos, tentou fugir do local do crime pendurado em lençóis emendados. Ele acabou despencando, e seu corpo foi encontrado numa área comum do edifício. O rapaz foi levado para o Hospital municipal Miguel Couto, na Gávea, onde foi declarado o óbito.

Segundo a polícia, o corpo de Paulo tinha perfurações que parecem ter sido feitas a facadas. Não se sabe se foi um assalto ou se os dois se conheciam.