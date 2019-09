Imóvel vizinho a hospital que pegou fogo no Rio é parcialmente interditado

RIO - A Defesa Civil do Estado do Rio interditou na manhã desta sexta-feira, 13, uma casa colada parede a parede com o Hospital Badim, na Rua São Francisco Xavier, no Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro, unidade que pegou fogo e deixou ao menos 10 mortos na noite anterior. Interditado preventivamente, o imóvel fica em uma vila de seis casas, nos fundos do edifício do hospital.

“Interditamos um dos imóveis parcialmente, a casa 4 da vila. E os fundos da vila. Tem risco de queda de revestimento, do emboço, por causa do calor”, afirmou coordenador de operações da Defesa Civil, Sérgio Gomes. “Terminando lá, vamos vistoriar os prédios laterais ao hospital.”

A casa está até agora afetada pelo calor do fogo. Com 220 metros quadrados, o imóvel divide uma parede com a unidade. Partes da parede quebraram com o calor e rachaduras afetaram a cozinha, a sala e vidros internos. Ao acessar a cozinha às 12h desta sexta-feira, a sensação era de estar num ambiente com aquecedor ligado.

A moradora Renata Zambroni Schmid, de 40 anos, conta que sua mãe, de 73, ouviu dois estouros na noite desta quinta. Ao perceberem o que estava acontecendo, os habitantes da vila, que tem seis casas, deixaram o local. Entre eles estava uma senhora de 99 anos. Na casa parcialmente interditada moram três crianças, filhas de Renata. Uma moradora de outro imóvel está internada.

A Defesa Civil informou a Renata que ela teria que procurar um engenheiro para realizar os reparos. Num primeiro momento, isso será feito por conta própria. Só depois ela poderá buscar o ressarcimento por meios legais.

Os agentes da Defesa Civil ainda aguardam o fim dos trabalhos do Corpo de Bombeiros e da perícia da Polícia Civil para fazerem a vistoria de avaliação dos riscos estruturais no edifício do hospital.