Incêndio atinge a Reserva Florestal do Grajaú, no Rio

Um incêndio de grandes proporções atinge uma área de mata na Reserva Florestal do Grajaú, na zona norte do Rio de Janeiro, desde a noite de sábado, 10, segundo os bombeiros. Não há informações sobre o que causou o fogo, cujo combate é dificultado pela localização - como a área atingida, próxima ao pico do Perdido, fica no meio da floresta, os bombeiros não conseguem chegar lá com suas viaturas e precisam ir a pé, segundo a corporação.

Na madrugada deste domingo, 11, os bombeiros do Quartel do Grajaú trabalharam durante mais de quatro horas no combate a esse incêndio, que chegou a ser controlado. Com os fortes ventos que atingem o Rio, o fogo voltou a se alastrar e exigiu nova investida dos agentes.

O tamanho exato da área atingida não havia sido estimado pelos oficiais até o fechamento da reportagem. Nas redes sociais, moradores da região compartilharam imagens do incêndio na área do Grajaú. Confira:

Parque Estadual do Grajaú (ou Reserva do Grajaú) ardendo em fogo essa manhã de domingo. Se tiverem mais informações, mandem por aqui ou DM.#grajaú @OGlobo_Rio @bandnewsfmrio @rj_inea @Prefeitura_Rio pic.twitter.com/qIJ2JJN29f — Marcio Isensee (@marcioisensee) August 11, 2019