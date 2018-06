Equipes do Corpo de Bombeiros dos quartéis de Irajá e Parada de Lucas, no subúrbio do Rio, foram acionados, por volta das 6h30 desta sexta-feira, 11, para controlar o fogo que atingiu o galpão 71 da Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro S/A (Ceasa). As chamas foram controladas por volta das 11h e, felizmente, ninguém ficou ferido.