Incêndio atinge galpão de apoio da nova novela das sete da Globo

RIO – Um incêndio atingiu nesta quinta-feira, 9, um galpão nos Estúdios Globo, em Curicica, na zona oeste do Rio. O espaço que pegou fogo serviria de apoio às gravações da nova novela das sete, Deus Salve o Rei.

Em nota, a TV Globo informa que o local foi evacuado e não há feridos. Ainda segundo a emissora, oficiais do 12º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM), de Jacarepaguá, foram chamados ao local. Às 20h30, as chamas já haviam sido controladas.

Até as 21h, não havia informações sobre as causas do fogo.

A Rua Arauá, que liga a Estrada de Curicica à Estrada dos Bandeirantes, chegou a ser interditada pela Prefeitura do Rio para o combate ao incêndio.

Elenco. A trama medieval Deus Salve o Rei, estrelada por nomes como Bruna Marquezine, Tatá Werneck, Marina Ruy Barbosa e Johnny Massaro, tem estreia prevista para janeiro. / COLABOROU NICHOLAS SHORES