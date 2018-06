Incêndio atinge galpão de rede de farmácias no Rio

O incêndio de grandes proporções que atingiu um galpão da Drogaria Pacheco, na Rodovia Presidente Dutra, na Pavuna, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 1, foi controlado no fim da manhã, segundo a Defesa Civil. De acordo com a rede de farmácias, o galpão não estava em funcionamento neste feriado e não houve vítimas.

Militares do quartel de São João de Meriti foram acionados às 8h15. O fogo só foi controlado por volta das 11h, com o apoio operacional de bombeiros que atuam nos municípios de Duque de Caxias, de Nova Iguaçu, além do Quartel Central, de Irajá, da Tijuca e do Grupamento Tático de Suprimento de Água para Incêndios.

A ação contou ainda com a participação da coordenadoria de operações de veículos aéreos não tripulados da corporação. Por volta das 9h, a Polícia Rodoviária Federal interditou um dos lados da via para facilitar o trabalho dos bombeiros.

Em nota, a Drogaria Pacheco afirmou que está apurando todos os detalhes do ocorrido.