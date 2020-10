Incêndio atinge hospital federal na zona norte do Rio

Em atualização

RIO - Um princípio de incêndio atinge na manhã desta terça-feira, 27, o Hospital Federal de Bonsucesso, na zona norte do Rio. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9h50 e estão no local com equipes de cinco quartéis diferentes. O fogo teria começado no prédio 1 da unidade, no qual se localizam as enfermarias.

Incêndio no Hospital de Bonsucesso agora! pic.twitter.com/tWWmCvUYQC — Marcelo Rubro Negro (@celo22rj) October 27, 2020

Ainda não há registros de vítimas, segundo a corporação. Pacientes foram retirados do hospital pelos profissionais de saúde enquanto a fumaça preta chamava a atenção de quem passava pela rua.

Pelo menos três quartéis do Corpo de Bombeiros atuam no incêndio que atingiu um prédio do Hospital de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. pic.twitter.com/qYqmjhoCwx — Alerta Rio 24 Horas (@alertario24hrs) October 27, 2020

o incêndio no hospital federal de Bonsucesso foi tão grande que já tem mó tempão que começou e ainda não parou de subir fumaça, que horror pic.twitter.com/4C7H0SKkvu — Paulin ✠ (@471Paulo) October 27, 2020

O Hospital de Bonsucesso é um dos seis federais do Rio. No início da pandemia, chegou a receber a visita do ex-ministro da Saúde Nelson Teich.