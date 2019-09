Incêndio atinge Hospital Badim, no Rio, e pacientes são atendidos na rua

RIO - Um incêndio atinge o Hospital Badim, na Rua São Francisco Xavier, no Maracanã (zona norte do Rio), na noite desta quinta-feira, 12. O hospital informou que "ao que tudo indica, um curto-circuito no gerador do prédio 1 do hospital provocou um incêndio, espalhando fumaça para todos os andares do prédio antigo". Não foram divulgadas informações referentes a eventuais feridos.

LEIA TAMBÉM > Polícia Militar faz operação na Cidade de Deus

Segundo funcionários relataram à polícia e publicações nas redes sociais, o incêndio teria começado por volta de 18h15, em um prédio antigo onde funcionava o setor de laboratórios. Pacientes que estavam internados em áreas próximas tiveram de ser retirados às pressas.

Em frente ao prédio, colchões foram espalhados e familiares de pacientes, apreensivos, se aglomeravam para obter informações. O hospital informou que os pacientes do CTI C foram retirados e estão recebendo os primeiros atendimentos na Rua Arthur Menezes. Os bombeiros estão trabalhando na retirada dos pacientes do CTI 2, segundo informou o hospital.

"Toda a direção do Hospital Badim está empenhada em prestar os devidos socorros necessários aos pacientes, que estão sendo transferidos para o Hospital Israelita Albert Sabin e para os hospitais particulares da região. Informamos ainda que a brigada de incêndio do hospital agiu prontamente durante todo o processo."

“Meu irmão de 71 anos estava internado há mais de um mês na UTI, vítima de pneumonia”, contou Maria Augusta Freitas. “Estava em casa e soube do incêndio pela TV, aí vim pra cá”, narrou. “Mas já faz mais de uma hora que cheguei e ninguém soube me informar nada”, disse a mulher, que a cada paciente que passava de maca se exaltava na tentativa de se aproximar e identificar o irmão.

Ana Carolina, de 36 anos, chorava enquanto não conseguia informações sobre a mãe, de 71 anos. “Não consigo saber se ela está viva, estou desesperada”, reclamou.

O clima de pânico diante da falta de informações era generalizado, enquanto guardas municipais tentavam manter o fluxo de ambulâncias que chegavam e saíam transportando pacientes. A Rua Arthur Menezes foi interditada aos automóveis, mas permanecia lotada de pessoas, ao som de sirenes e gritaria. Garagens de casas e prédios vizinhos foram usados para receber os pacientes até que fossem levados de ambulância para os hospitais. Por volta das 20h, a rua ficou parcialmente sem luz.

Fumaça dificulta rescaldo, diz Corpo de Bombeiros

De acordo com a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros, pelo menos 12 viaturas foram enviadas ao local com homens de 4 quartéis dos bairros da Tijuca e Vila Isabel (ambos na zona norte). O Corpo de Bombeiros destacou que não há focos de incêndio remanescentes, mas que a densa fumaça dificulta o trabalho de rescaldo.

O Hospital Badim, que faz parte do grupo Rede D’Or São Luiz, foi fundado há 19 anos. O complexo tem 15,7 mil m² de área construída, unidade de tratamento intensivo (UTI), centro cirúrgico e uma equipe com mais de 60 médicos. Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, a unidade tem 183 leitos, 50 deles de UTI. Não foi informado quantos leitos estavam ocupados no momento do incêndio.

⚡Hospital no Maracanã, Zona Norte do Rio, sofre incêndio de grande porte. Pacientes são retirados em macas.https://t.co/wWHv9VKWJC — Twitter Moments Brasil (@MomentsBrasil) September 12, 2019

Em junho, hospital de SP pegou fogo após problema em ar-condicionado

Em 28 de junho, a cobertura do prédio do Hospital do Coração (HCor), no Paraíso, zona sul de São Paulo, também teve um incêndio. As chamas foram controladas rapidamente, mas parte dos pacientes teve de ser transferida para outra unidade do HCor e acompanhantes também precisaram deixar o edifício. Não houve vítimas.

As chamas atingiram resfriadores de ar-condicionado na cobertura do edifício. A própria brigada de incêndio do próprio hospital combateu o fogo.