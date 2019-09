Incêndio atinge imóvel na Tijuca, no Rio

RIO - Um incêndio atinge um imóvel na Tijuca (zona norte do Rio), na tarde desta segunda-feira, 16. Até as 17h30 não havia informações sobre vítimas. O episódio ocorre menos de quatro dias após o incêndio no Hospital Badim, que deixou 12 mortos. A unidade de saúde fica no Maracanã, bairro vizinho à Tijuca, a apenas 1.700 metros do local do incêndio desta segunda-feira.

Pelas redes sociais, vizinhos divulgaram imagens do fogo desta segunda e, às 17h25, informaram que o incêndio estaria controlado, mas não mencionaram vítimas. O Corpo de Bombeiros confirmou a ocorrência, mas até as 17h30 não havia informado se o fogo estava controlado.