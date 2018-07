Incêndio atinge mata em São Conrado, no Rio

RIO - Um incêndio atingiu uma área de mata em São Conrado, bairro da zona sul do Rio, no início da noite desta quinta-feira, 19. Bombeiros do quartel da Barra da Tijuca foram acionados para controlar as chamas, cujas labaredas atingiram vários metros de altura. O trabalho começou por volta das 18h e prosseguia às 20h.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não há registro de vítimas. A região é coberta por mata. Um dos sentidos do Elevado do Joá, via que passa pela região, chegou a ser fechado por cerca de uma hora para o trabalho dos bombeiros, mas já foi liberado.