Incêndio atinge o centro de convenções Riocentro, na zona oeste

RIO - Sete viaturas do Corpo dos Bombeiros foram deslocadas para o centro de convenções Riocentro, no bairro de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, por volta das 21 horas deste domingo, 29. A assessoria de imprensa da corporação informou que não há informação de vítimas até agora, mas não soube afirmar a proporção do incêndio.

O trabalho está sendo conduzido pelo quartel da Barra da Tijuca. Equipes de outras regiões e ambulâncias não foram chamadas, o que indica que os bombeiros que estão no local estão conseguindo controlar as chamas, segundo a assessoria.

Com mais de 500 km² de áreas, das quais 98 km² construídas, o Riocentro é um espaço tradicionalmente usado na realização de grandes eventos. O local ficou marcado na história por causa do atentado de 1981, no período de ditadura militar. Bombas seriam plantadas nos pavilhões durante um espetáculo em comemoração ao Dia dos Trabalhadores. Uma delas explodiu prematuramente no carro onde estavam dois militares, no estacionamento do centro de convenções.