Incêndio atinge praça de alimentação de shopping em Madureira, no Rio

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um incêndio atingiu, na madrugada desta sexta-feira, 29, uma das lojas da praça de alimentação do Madureira Shopping, localizado na Estrada do Portela, em Madureira, zona norte do Rio.

Nove equipes dos bombeiros, dos grupamentos do Meier, Campinho e Realengo, foram acionadas por testemunhas e controlaram o fogo rapidamente.

O rebaixamento de gesso do teto acabou arreando com o calor das chamas, o que vai obrigar a administração do shopping interditar a praça. Não se sabe ainda o que causou o incêndio, que teve início à 1h30.

O oficial dos bombeiros que comandou o trabalho das nove equipes disse que vai esperar pelo trabalho da perícia e afirmou que seria leviano se afirmasse desconfiar de um curto circuito.