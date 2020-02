Incêndio atinge prédio da Dataprev na zona sul do Rio

RIO - Um incêndio atingiu na manhã desta sábado, 1º, uma torre de refrigeração de um prédio de 17 andares em Botafogo, na zona sul do Rio, onde funciona a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev). Segundo os bombeiros, não houve vítimas.

O quartel do Humaitá do Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência. Entretanto, quando chegou ao edifício, situado na Rua Professor Álvaro Rodrigues, o fogo já havia sido controlado pela brigada de incêndio do próprio prédio.

A Dataprev é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Economia e responsável pela gestão da Base de Dados Sociais Brasileira, especialmente a do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Em nota, a empresa informou que o incêndio foi causado por um serviço de solda em uma obra de manutenção que está sendo realizada no prédio.

“O fogo foi controlado pela brigada de incêndio permanente da empresa, que atuou em parceria com a equipe de vigilância e segurança", diz a nota. "A área foi isolada e, quando os bombeiros chegaram, o incêndio já havia sido debelado."

Segundo a Dataprev, 50 pessoas trabalhavam no prédio no momento do fogo. A princípio, conforme a empresa, apenas a própria torre de refrigeração foi danificada. Mas, no início da tarde deste sábado, ainda estava sendo feito levantamento para apurar os danos.

Nenhum serviço realizado foi ou será prejudicado, segundo afirmou a Dataprev.