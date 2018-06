Incêndio atinge prédio da Embratel no centro do Rio

RIO - O incêndio que atingiu o topo do edifício da Embratel, no Centro do Rio, na tarde desta quinta-feira, 10, foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e não deixou feridos. As chamas começaram por volta das 15h20 e resultaram em uma grande coluna de fumaça escura, que poderia ser vista a quilômetros de distância.

Durante a ocorrência, o imóvel localizado na Avenida Presidente Vargas, uma das principais vias da região central, foi esvaziado. De acordo com a assessoria da Embratel, o incêndio não causou maiores danos. "

Todos os funcionários saíram do prédio em total segurança e não temos nenhuma ocorrência (feridos). Os bombeiros concluíram as atividades, o trabalho no local já foi retomado e nossos sistemas continuam operando normalmente”, informou.

As causas das chamas não foram reveladas. Em função do ocorrido, parte da Presidente Vargas teve seu trânsito interrompido, mas a via já foi liberada.