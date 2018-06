Incêndio atinge prédio da Reitoria da UFRJ

RIO - Um incêndio atingiu o 8º andar do prédio da Reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na Cidade Universitária, na Ilha do Fundão, zona norte, na noite desta segunda-feira, 3. Vigilantes do prédio identificaram o início das chamas por volta das 22h30 e chamaram os bombeiros, que atuaram com 15 carros. Ninguém ficou ferido.

Segundo a universidade, as chamas atingiram as salas da Pró-Reitoria de Gestão e Governança e parcialmente as Pró-Reitorias de Finanças e Pessoal. O reitor Roberto Leher informou que o prédio ficará interditado, nesta terça-feira, 4, para realização de perícia.

"Não teremos atividades acadêmicas ou administrativas no local. Ainda não tivemos acesso ao andar onde ocorreu o incêndio, mas já nesta terça vamos avaliar com o Corpo de Bombeiros e Polícia Federal as causas e os danos provocados", comunicou a universidade.