Incêndio atinge prédio no bairro de Ipanema

Um incêndio de grandes proporções atingiu no início da tarde deste sábado, 17, um edifício comercial em Ipanema, na zona sul do Rio. O fogo atingiu pelo menos cinco andares do edifício, localizado na Rua Visconde de Pirajá, uma das mais movimentadas do bairro. Não há informações sobre feridos. O corpo de bombeiros permanece no local, mas o fogo já foi controlado.

Testemunhas relataram que o fogo teria começado por volta das 13h30, em um aparelho de ar condicionado. O Corpo de Bombeiros ainda não comentou a causa do incêndio. Uma perícia será feita no local para esclarecer as circunstâncias do acidente.

O fogo se concentrou na área lateral do edifício, onde funciona uma galeria de lojas, no térreo, além de consultórios e escritórios comerciais. O fogo teria começado no oitavo andar e se espalhado rapidamente pelos demais pavimentos do prédio.

O trânsito no local foi interditado para facilitar o trabalho dos bombeiros, segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio. Duas equipes dos Bombeiros atuaram no local. O fogo foi controlado por volta das 15h, segundo testemunhas, mas ainda há fumaças nos andares atingidos pelo incêndio.