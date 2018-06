Incêndio atinge sobrados e interdita rua do Centro no Rio

Um incêndio atingiu pelo menos quatro sobrados antigos, com paredes geminadas, no quarteirão entre as Ruas Buenos Aires e Senhor dos Passos, no Centro do Rio. De acordo com as primeiras informações, não há vítimas. O fogo teria começado em uma loja na rua Buenos Aires, e se alastrado para outra loja de artigos de festas na Rua Senhor dos Passos. Os funcionários das lojas, e curiosos, acompanham o trabalho dos Bombeiros. De acordo com os Bombeiros, a intensa fumaça preta se deve ao material de plástico estocado pela loja. As ruas Senhor dos Passos e Buenos Aires estão interditadas no quarteirão onde se localizam os sobrados. O tráfego no entorno ficou congestionado, mas funcionários da CET-Rio tentam desafogar o trânsito.