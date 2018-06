Incêndio atinge supermercado na zona norte do Rio

RIO - Um incêndio de grandes proporções atingiu o supermercado atacadista Assaí, em Madureira, na zona norte do Rio, na manhã desta quinta-feira, 20. Parte do estabelecimento desabou e casas vizinhas foram interditadas pelo Corpo de Bombeiros. Não há informações sobre feridos.

Cinco horas após o início do incêndio, o fogo ainda não havia sido controlado. Moradores de casas próximas deixaram o local e o tráfego na rua Domingos Lopes, que fica em frente ao supermercado, foi interditado.

Uma “nuvem” de fumaça pôde ser vista de longe. Casas na Rua Alaíde, que fica no entorno, foram isoladas porque havia risco de explosão. Outras residências próximas apresentavam risco de desabamento.

A assessoria do supermercado Assaí informou que o estabelecimento estava fechado quando começou o incêndio e que os bombeiros foram acionados imediatamente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o primeiro chamado ocorreu por volta das 7 horas. Soldados de várias unidades trabalham no local para tentar combater as chamas.A causa do incêndio ainda não foi apurada.