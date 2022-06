Incêndio atinge usina termelétrica no Rio

RIO - Um incêndio atingiu a usina termelétrica TermoRio, em Duque de Caxias (Baixada Fluminense), no final da manhã deste sábado, 18. Segundo a Petrobras, que administra a usina, não houve vítimas nem dano ao meio ambiente.

Em nota, a Petrobras informou que a usina – que é a segunda maior termelétrica do Brasil – estava parada devido a uma manutenção programada e que o incêndio começou na casa de filtros de uma turbina de gás, por volta de 11h45.

A brigada de incêndio foi acionada e, com a ajuda do Corpo de Bombeiros, o fogo foi debelado, por volta das 13h40. A termelétrica continua funcionando normalmente, informa a Petrobras, que não esclareceu se a causa do incêndio foi identificada.