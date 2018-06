Incêndio em apartamento na zona sul do Rio deixa um morto

RIO – Uma pessoa morreu durante um incêndio num apartamento na Lagoa, um dos bairros mais nobres da zona sul do Rio. Bombeiros encontraram um corpo carbonizado na unidade destruída pelo fogo, após passarem cerca de uma hora no combate às chamas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 10h05 da manhã deste domingo (10), alertado sobre um foco de incêndio num apartamento do primeiro andar do edifício de número 30 da Rua Negreiros Lobato. Dois quartéis da região – Humaitá e Copacabana – enviaram homens e carros para o combate ao incêndio. Apesar dos reforços, o fogo só foi completamente extinto depois de uma hora de trabalho.

Ainda não foi possível a identificação oficial da vítima. O corpo será levado ao Instituto Médico Legal. Segundo o Corpo de Bombeiros, nenhuma outra unidade do edifício foi atingida pelas chamas. A Polícia Civil realiza perícia para descobrir a causa do incêndio. A Defesa Civil avaliará se o fogo causou algum dano à estrutura do edifício.