Incêndio em hospital em São Gonçalo, no Rio, deixa um morto e três feridos

RIO - Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em um incêndio que atingiu nesta quinta-feira, 24, o Hospital e Clínica São Gonçalo, no município de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o socorro foi acionado no início da tarde. O fogo que atingiu o 5º andar do prédio já foi controlado.

Imagens publicadas por testemunhas em redes sociais mostram pacientes sendo retirados às pressas. Um dos relatos afirma que antes do incêndio houve um barulho de explosão. As causas do incêndio serão apuradas pela Polícia Civil.

O Rio vem enfrentando seguidos casos de incêndios com vítimas fatais em hospitais. Em novembro, em meio à pandemia da covid-19, oito pessoas morreram em decorrência de um incêndio no Hospital Federal de Bonsucesso. No ano passado dezenas de pacientes do Hospital Badim, na zona norte do Rio, morreram após serem retirados às pressas pelo fogo que atingiu a unidade.