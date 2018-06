Interdições para o réveillon começam no dia 30 em Copacabana

RIO - As interdições ao trânsito em Copacabana, por causa da festa da virada do ano, já começam no dia 30, informou nesta sexta-feira, 26, a prefeitura do Rio. A partir das 18 horas de terça-feira já não será possível estacionar em algumas ruas internas do bairro. As áreas interditadas serão ampliadas até o bloqueio total do trânsito no bairro a partir das 22h do dia 31 - nem mesmo táxis, ônibus ou carros de moradores poderão circular por Copacabana.

"É o terceiro ano que fazemos esse bloqueio e a medida é acertadíssima. Por volta das 22h já é grande a massa de pessoas que se dirige para a praia e tínhamos um engarrafamento humano e de ônibus nessas ruas de Copacabana", afirmou o secretário de Turismo, Antonio Pedro Figueira de Mello. Dois milhões de pessoas são esperadas em Copacabana na virada do ano.

A recomendação é para que as pessoas que vão assistir à queima de fogos na orla utilizem o transporte público. Copacabana tem quatro estações de metrô e o serviço funcionará com venda prévia de bilhetes, por faixa de horário - 143 mil tíquetes foram colocados à venda; 35% já adquiridos. A faixa de horário mais procurada é a entre 21h e 22h. Os bilhetes são vendidos em cinco estações: Carioca, Largo do Machado, Saens Peña, Pavuna e Central.

Os que quiserem deixar Copacabana antes das 5h, quando o tráfego será reaberto, deverão caminhar até três bolsões de estacionamento de ônibus: Enseada de Botafogo (linhas que seguem para Centro e Zona Sul, Avenida Epitácio Pessoa (linhas para São Cristóvão) e Avenida Vieira Souto (linhas para a Barra e bairros da zona oeste).

A SuperVia informou que haverá ainda trens extras na madrugada partindo da Central do Brasil para os ramais de Japeri, Santa Cruz e Saracuruna. Já as barcas que fazem a travessia Rio-Niterói e Rio-Paquetá não vão circular durante a madrugada.