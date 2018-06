Irmãs são atingidas por balas perdidas durante tiroteio no Rio

SÃO PAULO - Duas mulheres ficaram feridas durante tiroteio na manhã desta quinta-feira, 7, entre policiais e criminosos na Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro. As vítimas são irmãs e foram atingidas de raspão no braço e na boca.

Segundo o comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Macacos, os militares foram acionados após o roubo de um veículo na rua Senador Nabuco. No local, criminosos atacaram os policiais, iniciando um tiroteio que atingiu as duas mulheres que estavam nas proximidades.

As irmãs foram socorridas para o Hospital Federal do Andaraí. O estado de saúde delas é estável. De acordo com o hospital, elas passarão por exames, mas não correm risco.

Os criminosos envolvidos no tiroteio fugiram, mas o veículo roubado foi recuperado pelos policiais. A ocorrência foi encaminhada à 20ª Delegacia de Polícia Civil.