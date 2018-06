Jacaré é encontrado por bombeiros em praia do Rio

Reprodução Um filhote de jacaré provocou a interdição de um trecho da Praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, nesta quinta-feira, 15. O réptil de cerca de um metro de comprimento apareceu na areia no início da tarde, em frente ao Posto 3, no trecho onde fica o Barra Palace Hotel Residence. Assustados, banhistas chamaram os bombeiros. Integrantes do 2.º Grupamento Marítimo (G-Mar) capturaram o animal no final da tarde, após várias tentativas. O jacaré está com a pata esquerda fraturada e foi encaminhado para o Rio Zôo. Antes da captura, por precaução, o coronel Ricardo Nunes interditou um trecho de 20 metros da praia. Ele acredita que o animal tenha chegado à praia pelo Canal do Rio Morto, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste.