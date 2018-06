Jornalista da TV Globo é assaltada a mão armada no Rio

RIO - A repórter Silvana Ramiro, apresentadora de um quadro sobre condições de trânsito no telejornal Bom Dia Rio, da TV Globo, foi assaltada no sábado, 27, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Segundo relato da apresentadora postado em uma rede social, Silvana foi rendida por assaltantes a caminho de uma festa de aniversário. Ela e o noivo foram abordados por dois bandidos, que apontaram armas para a sua barriga e em direção à cabeça do noivo.

Os assaltantes fugiram no carro de Silvana, levando os pertences da jornalista e de seu acompanhante. Através do localizador do telefone celular da vítima, policiais descobriram que os bandidos estavam na favela Cidade de Deus, também na zona oeste.

De acordo com Silvana, a polícia conseguiu recuperar o carro e quase todos os seus pertences. Os telefones celulares de Silvana e do noivo também foram devolvidos: uma criança teria deixado os aparelhos na porta da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) existente na favela.

Na rede social, Silvana agradeceu o trabalho da polícia. "Oro pelos policiais que arriscam suas vidas por muito pouco em troca. Por aqueles que nunca sabem se chegarão em casa depois do plantão", escreveu. "Por esses que se tornaram minoria nesta guerra diária que é a de ser PM no Rio."