Jovem de 22 anos é atingida por bala perdida em Copacabana

RIO - Uma jovem de 22 anos foi atingida por uma bala perdida na noite desta terça-feira, 24, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. No momento em que foi ferida, por volta de 20h30, ela caminhava pela Avenida Nossa Senhora de Copacabana, uma das principais vias do bairro. Ela foi socorrida por policiais que patrulhavam a área e foi levada para o Hospital Miguel Couto, na Gávea, também na zona sul. A jovem foi atendida e liberada logo sem seguida.

Segundo policiais militares, a jovem relatou ter visto um tumulto "que parecia um assalto" e logo depois percebeu que havia sido atingida por um tiro. O caso está sendo investigado pela 13ª Delegacia de Polícia (Ipanema). O nome da vítima não foi divulgado.

De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), a região de Copacabana, uma das mais procuradas por turistas que visitam o Rio, registrou um homicídio doloso, sete tentativas de homicídio e 155 ocorrências de roubo no primeiro mês de 2015