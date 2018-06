Jovem é apreendida por participação em roubo na zona sul do Rio

RIO - Três mulheres sofreram uma tentativa de roubo em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, quando voltavam de um curso na noite desta terça-feira, 30. O caso inicialmente foi divulgado como sequestro-relâmpago. Uma adolescente de 17 anos foi apreendida e levada para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) por participação no crime. Ela era usada pela quadrilha para atrair as vítimas e disse à polícia que recebia R$ 2,5 mil por semana para ajudar nas ações. Os dois homens que participaram do crime conseguiram fugir.

As mulheres estavam em um Peugeot branco e foram abordadas na Rua Mena Barreto, importante via de Botafogo.

Imagens de câmeras de segurança da Rua Mena Barreto mostram o momento em que um motorista de caminhão para o veículo impedindo a passagem do carro roubado. O homem que dirigia o carro, parou o veículo, desceu e foi embora caminhando. Nele estavam a adolescente e duas mulheres.

Em outro veículo, que estava atrás desse primeiro, estava a mulher que foi liberada na Rua Marquês de Abrantes, no Flamengo, zona sul, a 3,5 quilômetros do ponto inicial, sem ferimentos. Ela não teve nada roubado.

O motorista desse segundo veículo subiu na calçada e conseguiu fugir. Nas imagens, é possível ver o momento em que as mulheres deixam o primeiro veículo e pedem ajuda aos moradores.

Um dos homens já foi identificado pela polícia, mas não teve o nome divulgado para não atrapalhar as investigações. Policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar e da 10ª Delegacia de Polícia, ambos em Botafogo, realizam buscas para encontrar os criminosos.