Jovem é baleada em estação de trem na zona oeste do Rio

RIO - Uma jovem de 20 anos foi baleada na manhã desta quarta-feira, 11, enquanto esperava o trem na estação de Bangu, zona oeste do Rio. Rita de Cássia Gonçalves foi levada para o Hospital Estadual Albert Schweitzer e não corre risco de vida. Ela foi atingida em um dos ombros por volta das 7h30 e socorrida por policiais, que chegaram rapidamente ao local.

De acordo com a SuperVia, concessionária que administra os trens no Rio, o tiro partiu de fora da estação. A concessionária informou que não houve nenhuma ocorrência dentro do sistema ferroviário, como um assalto, e que no momento em que Rita foi baleada ocorria uma operação policial nos arredores.

A Polícia Militar confirmou que fazia uma operação na comunidade Vila Aliança, localizada no bairro, no mesmo horário em que Rita foi baleada. “Durante a incursão, criminosos armados atiraram contra os policiais e houve um rápido confronto. O batalhão não registrou feridos durante a ação. Os policiais apreenderam 55 quilos de maconha”, informou a PM, por nota. O caso foi registrado na 34.° Delegacia de Polícia (Bangu).