Jovem é executado a tiros dentro de escola no Rio de Janeiro

O estudante Cristian Manso dos Santos, de 27 anos, foi assassinado na noite de terça-feira, 28, no pátio da Escola Municipal Professora Venina Corrêa Torres, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Cristian, que fazia o supletivo do Ensino Fundamental, foi surpreendido por dois homens armados que invadiram a escola no horário de saída dos alunos. Segundo testemunhas, ele chegou a pedir para que os desconhecidos não o matassem, mas o apelo foi em vão e o jovem foi morto com tiros no peito e na cabeça. Segundo policiais da 52ª Delegacia de Polícia, o estudante não tinha passagem pela polícia. Houve pânico e correria entre alunos, professores e funcionários. Os colegas e parentes da vítima não souberam dizer se o rapaz devia algo a alguém nem se vinha sofrendo ameaças.