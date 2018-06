Jovem é morto a balas no Rio

RIO - Um jovem de 19 anos foi morto no início da madrugada desta sexta-feira, 14, nas Laranjeiras, zona sul do Rio. Miguel Ayoub Zakhour estava numa moto com a namorada quando dois homens armados que estavam em outra moto abordaram o casal e anunciaram um assalto. Miguel tentou arrancar com a motocicleta e acabou baleado. A dupla de criminosos fugiu.

Uma ambulância do Corpo de Bombeiros que passava pelo local logo após a ação socorreu o jovem. Ele foi levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, e chegou a ser submetido a uma cirurgia de emergência, mas não resistiu ao tiro que havia levado no peito.

A namorada de Miguel, Tayssa Freitas, teve escoriações nas costas, mas passa bem. À tarde, ela postou um texto em homenagem ao jovem em uma rede social. “Pensei que poderia proteger ele nos meus braços, porém foi ali que ele partiu. Nós só acreditamos quando acontece com a gente. Guardem com vocês o que ele realmente foi, o que ele realmente é e será eternamente em nossos corações. Vamos lembrar dele da forma mais leve que existe e rezar muito para que sua passagem seja tranquila. Vamos rezar muito e passar as energias mais positivas desse plano espiritual”, escreveu Tayssa, no Facebook.