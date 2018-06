Jovem morre após troca de tiros com PMs na zona oeste do Rio

Atualizada às 19h59

RIO - Um rapaz de 17 anos morreu e outro de 19, Antonio Carlos de Lima, foi preso, depois de uma troca de tiros com policiais militares em frente ao Barra Shopping, o principal da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, na noite de quarta-feira.

Ambos seriam moradores da Cidade de Deus, favela de Jacarepaguá, bairro vizinho. Segundo a polícia, praticavam assaltos na região. Foram perseguidos na Avenida das Américas, a movimentada via expressa onde fica o shopping, em uma moto e um carro roubados.

Os dois assaltantes, que estavam inicialmente apenas na moto, resistiram à abordagem da polícia pouco depois de atacarem um carro. A dupla foi perseguida por cerca de dois quilômetros e trocou tiros com os PMs, que eram do batalhão da área (31º). Testemunhas contaram que eles andavam em zigue-zague entre os veículos, roubando dinheiro e pertences dos motoristas.

Quem circulava pela avenida se assustou. O incidente foi por volta das 21 horas, horário em quem o tráfego de veículos de moradores que retornam do trabalho ainda é grande. A pista junto ao Barra Shopping (direção Recreio) chegou a ser interditada por quase três horas.

Frequentadores e funcionários do shopping, o mais frequentado do bairro, ficaram apavorados e fizeram relatos do episódio nas redes sociais.